США потребуют остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки потребуют остановки работы "Северного потока-2", если Российская Федерация прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину. Администрация Белого дома будет добиваться соответствующего обязательства от нового правительства Германии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сегодня США и их европейские союзники рассматривают "Северный поток-2" как потенциальный рычаг влияния на президента России Владимира Путина.

В то же время Штаты рассматривают введение санкций против российских банков и экспорта товаров из страны. Цель состоит в том, чтобы согласовать пакет ограничений, которые будут всеобъемлющими, экономически болезненными и быстро реализуемыми.

Еще летом Байден и правительство Меркель подписали соглашение об обязательном введении мер против России, если последняя будет использовать энергию как оружие или же действовать агрессивно против Украины. Тогда президент США отказался от санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Пока непонятно как новое правительство Германии будет действовать в случае угрозы Украине. По словам нового канцлера Олафа Шольца, правление якобы продолжает следить за развитием событий. Также он уклонился от четкого ответа на вопросы журналистов касаемо того, остановит ли Германия работу газопровода в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В то же время будущий вице-канцлер Роберт Хабек от "зеленых", со своей стороны, заявил, что на работу проекта могут повлиять вышеупомянутые события.