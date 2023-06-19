Доказів розміщення російської ядерної зброї у Білорусі немає, - Веніславський

"Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі достеменної доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, ми не маємо", - сказав він.

При цьому Веніславський зазначив, що сховища для розташування ядерної зброї на території Білорусі ретельно підготовлені.

До того ж, наразі українська влада консолідує зусилля міжнародної спільноти для запобігання загрозам, що можуть виникнути через відповідне потенційне переміщення зброї.

Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Путін заявив, що вже доставив перші ядерні заряди в Білорусь.

У ЄС засудили плани РФ, зазначивши, що таке рішення порушить зобов'язання, взяті Росією у Будапештському меморандумі. Відповідно до нього Білорусь мала ліквідувати всю наявну ядерну зброю.

У ГУР заявили, що переміщення ядерної зброї до Білорусі є черговим елементом кремлівського шантажу.

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