Призведе до ескалації. ЄС засуджує переміщення ядерної зброї РФ у Білорусь
Європейський Союз засуджує угоду Росії та Білорусі щодо розміщення російських ядерних боєголовок на території Білорусі, оскільки це призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля.
Боррель зазначив, що це рішення суперечить зобов'язанням, які Росія взяла на себе в Будапештському меморандумі, згідно з яким Білорусь ліквідувала всю ядерну зброю зі своєї території. А також суперечить Спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про те, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися.
"Ми закликаємо Росію дотримуватися цих зобов'язань", - наголосив високий представник ЄС.
Боррель додав, що білоруський режим є співучасником незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії проти України.
"Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти зростанню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі. Будь-яка спроба подальшої ескалації ситуації зустріне жорстку та злагоджену реакцію", - наголошується у заяві глави дипломатії ЄС.
Переміщення ядерної зброї РФ у Білорусь
Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі у четвер, 25 травня.
Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї. Військовослужбовці пройшли відповідну підготовку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.