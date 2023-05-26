Призведе до ескалації. ЄС засуджує переміщення ядерної зброї РФ у Білорусь

Європейський Союз засуджує угоду Росії та Білорусі щодо розміщення російських ядерних боєголовок на території Білорусі, оскільки це призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що це рішення суперечить зобов'язанням, які Росія взяла на себе в Будапештському меморандумі, згідно з яким Білорусь ліквідувала всю ядерну зброю зі своєї території. А також суперечить Спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про те, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися цих зобов'язань", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель додав, що білоруський режим є співучасником незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії проти України.

"Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти зростанню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі. Будь-яка спроба подальшої ескалації ситуації зустріне жорстку та злагоджену реакцію", - наголошується у заяві глави дипломатії ЄС.

Переміщення ядерної зброї РФ у Білорусь

Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі у четвер, 25 травня.

Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї. Військовослужбовці пройшли відповідну підготовку.