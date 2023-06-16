Путін заявив, що доставив ядерну зброю в Білорусь

Перші ядерні заряди від Російської Федерації вже доправлено на територію Білорусі.

Про це розповів російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

"Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", заявив Путін.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони Російської Федерації та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Зокрема Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за Росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".

Днями Лукашенко повідомив, що він сам не те щоб просив, а "вже вимагав", щоб Путін дав йому ядерну зброю.

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