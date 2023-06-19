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Доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси нет, - Вениславский

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

У Украины нет доказательств того, что Россия уже разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента в ВР Федора Вениславского на брифинге.

"Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. В настоящее время подлинной доказательной базы о том, что ядерное оружие уже передислоцировано на территорию Республики Беларусь, у нас нет", - сказал он.

При этом Вениславский отметил, что хранилища для размещения ядерного оружия на территории Белоруссии тщательно подготовлены.

К тому же, украинские власти консолидируют усилия международного сообщества для предотвращения угроз, которые могут возникнуть из-за соответствующего потенциального перемещения оружия.

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который может запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Путин заявил, что уже доставил первые ядерные заряды в Беларусь.

В ЕС осудили планы РФ, отметив, что такое решение нарушит обязательства, взятые Россией в Будапештском меморандуме. В соответствии с ним Беларусь должна была ликвидировать все имеющееся ядерное оружие.

В ГУР заявили, что перемещение ядерного оружия в Беларусь является очередным элементом кремлевского шантажа.

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