Догралися зі знижками: нафтова виручка Росії впала до 5-річного мінімуму, - Bloomberg

Агентство пише, що стабільні поставки не запобігли обвалу доходів країни-агресорки від нафти, які в січні впали до найнижчого рівня за більш ніж п'ять років.

Причиною удару по бюджету Росії стали ослаблення світових цін, ще більші знижки на російську нафту та зміцнення валюти. При цьому тиск на російську нафту невпинно посилюється.

Згідно з даними Argus Media, російська нафта марки Urals пропонується майже на 15 доларів за барель дешевше, ніж світовий еталон Brent, включаючи доставку та інші витрати. Різниця в ціні значно зросла з приблизно 10 доларів на початку року.

У тижневому обчисленні вартість експорту за сім днів до 2 лютого склала в середньому близько 1,02 мільярда доларів, що на 145 мільйонів доларів менше, ніж показник за попередній тиждень.