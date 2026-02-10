Дві країни стали на заваді новим нафтовим санкціям ЄС проти РФ, - Bloomberg

Греція та Мальта виступили проти пропозиції Єврокомісії замінити "граничну ціну" на російську нафту забороною на послуги з її транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел агенства, дві південноєвропейські стали головною перешкодою для прийняття відповідної ініціативи ЄС під час засідання постійних, де презентували 20-й пакет санкцій проти Росії.

Вони висловили занепокоєння, що нові обмеження можуть вдарити по європейській судноплавній галузі та вплинути на ціни на енергоносії.

Також обидві країни попросили додаткових роз’яснень щодо санкцій проти іноземних портів за перевалку російської нафти та посилення контролю за продажем суден, аби зменшити флот, який використовує Москва.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити чинну цінову стелю на продаж російської нафти забороною на послуги, необхідні для її транспортування.

Ця пропозиція є центральним елементом 20-го пакета санкцій ЄС за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів для затвердження і можуть змінитися до їхнього ухвалення. ЄС планує завершити роботу над пакетом обмежувальних заходів до кінця лютого.