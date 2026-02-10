Мінус три танкери для росіян: Індія провела першу операцію проти "тіньового флоту" РФ
Берегова охорона Індії в межах першої операції проти "тіньового флоту" РФ затримала три танкери, які були причетні до контрабанди нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Танкери затримали минулого тижня, 6 лютого, у водах біля Мумбая. Індійська берегова охорона повідомила, що "розкрила міжнародну мережу контрабанди нафти", а судна "часто змінювали свою ідентичність".
Обізнані джерела розповіли виданню, що це перший випадок, коли Індія вдається до подібних заходів. Операція відбулася на тлі посилення боротьби з суднами, що транспортують підсанкційну нафту, з боку США та Європи.
Берегова охорона не розкрила назви танкерів, які були затримані, але ймовірно це Chiltern, Asphalt Star і Stellar Ruby. Всі три судна у 2025 році потрапили під санкції США за зв'язки з іранською нафтовою торгівлею.
До цього Індія повідомляла, що не дозволить танкерам, які перебувають під санкціями, розвантажуватися в її портах.
Боротьба з "тіньовим флотом" РФ
Нагадаємо, "тіньовий флот" РФ - це мережа старих танкерів і компаній-прокладок, які країна-агресорка використовує для обходу санкцій. Такі судна часто змінюють пункти призначення, вимикають транспондери та вказують умовні порти, щоб приховати реальних покупців російської нафти.
Нещодавно щонайменше вісім підсанкційних нафтових танкерів рухалися через Ла-Манш попри те, що уряд Британії оголосив про боротьбу з "тіньовим флотом".
Зазначимо, новий пакет антиросійських санкцій, який готує ЄС, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.
РБК-Україна також писало, що танкери "тіньового флоту" країни-агресорки дедалі частіше вказують Сінгапур як офіційний пункт призначення. Це свідчить про зміну експортних маршрутів і спроби росіян приховати кінцевих покупців на тлі західних санкцій.