ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському басейні, - WSJ

П'ятниця 09 січня 2026 15:11
UA EN RU
США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському басейні, - WSJ Фото: США затримали танкер Olina у Карибському басейні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п’ятницю, 9 січня, США затримали танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

За словами американських чиновників, берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера та продовжувала стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США щодо танкерів, що прямують до Венесуели та з неї, під санкціями.

Як пише Reuters, судно Olina, яке, згідно з публічною базою судноплавства Equasis, помилково ходило під прапором Східного Тимору, раніше вийшло з Венесуели.

Після цього танкер знову повернувся в регіон, де й був захоплений американцями.

За даними Головного управління розвідки, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ був задіяний в експорті російської нафти та нафтопродуктів із портів Росії в Балтійському та Чорному морях, а також у тихоокеанському регіоні. Основними напрямками постачання були Китай, Індія та Туреччина.

Міжнародна екологічна організація Greenpeace відносить це судно до так званого тіньового флоту, який транспортує російську нафту по всьому світу та становить загрозу для довкілля.

У зв’язку з перевезенням російської нафти та нафтопродуктів танкер потрапив під санкції низки країн. 17 грудня 2024 року обмеження запровадило Сполучене Королівство. 10 січня 2025 року санкції наклали США, а 21 лютого 2025 року - Канада.

Затримання танкерів

Нагадаємо, 7 січня, російське судно Bella 1 (зараз воно називається Marinera) було затримано американськими військовими.Цей танкер є частиною так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

Причиною стало порушення санкцій США.

Також стало відомо, що крім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Венесуела
Новини
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка