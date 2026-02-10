РФ використовує Сінгапур для злочинних схем із танкерами: трейдери розкрили правду

Російські танкери "тіньового флоту" дедалі частіше вказують Сінгапур як офіційний пункт призначення, що свідчить про зміну експортних маршрутів і спроби Москви приховати кінцевих покупців на тлі західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляють трейдери, дані LSEG із судноплавства показують, що у січні танкери з приблизно 1,4 млн метричних тонн російської сирої нафти задекларували Сінгапур як пункт призначення. Це найвищий місячний показник за останні роки.

За словами учасників ринку, на практиці багато з цих суден не заходять до Сінгапуру. Натомість вони розвантажують нафту поблизу узбережжя Малайзії або перевантажують її на плавучі сховища. Сінгапур при цьому використовується як формальний або тимчасовий пункт для маскування кінцевих покупців.

"Збільшення кількості танкерів, що вказують такі пункти призначення, як Сінгапур, Суец або Порт-Саїд, сигналізує про зростаючі труднощі зі збутом і скорочення кола надійних покупців", - зазначив московський нафтовий трейдер.

Така зміна маршрутів відбувається на тлі очікуваного скорочення або повного припинення імпорту російської нафти після нещодавньої торговельної угоди зі США. У разі реалізації цих сценаріїв Китай може залишитися фактично єдиним великим клієнтом РФ.

Втім, китайські державні нафтові компанії, за даними трейдерів, обережно ставляться до закупівель спотових партій російської нафти через ризики вторинних санкцій. Це ще більше звужує можливості Москви для експорту.

Раніше танкери, що прямували з Росії до Індії, часто вказували як пункт призначення єгипетський Порт-Саїд або Суецький канал. Нині ж використання нечітких і умовних портів суттєво зросло, оскільки компанії намагаються приховати реальні маршрути постачання та знизити санкційні ризики.