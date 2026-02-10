Доигрались со скидками: нефтяная выручка России упала до 5-летнего минимума, - Bloomberg

Агентство пишет, что стабильные поставки не предотвратили обвал доходов страны-агрессора от нефти, которые в январе упали до самого низкого уровня за более чем пять лет.

Причиной удара по бюджету России стали ослабление мировых цен, еще большие скидки на российскую нефть и укрепление валюты. При этом давление на российскую нефть неуклонно усиливается.

Согласно данным Argus Media, российская нефть марки Urals предлагается почти на 15 долларов за баррель дешевле, чем мировой эталон Brent, включая доставку и другие расходы. Разница в цене значительно выросла с примерно 10 долларов в начале года.

В недельном исчислении стоимость экспорта за семь дней до 2 февраля составила в среднем около 1,02 миллиарда долларов, что на 145 миллионов долларов меньше, чем показатель за предыдущую неделю.