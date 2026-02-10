Доигрались со скидками: нефтяная выручка России упала до 5-летнего минимума, - Bloomberg

Несмотря на большие нефтяные скидки, доходы в бюджет России от продажи нефти сократились до 5-летнего минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Две страны стали на пути новым нефтяным санкциям ЕС против РФ
Агентство пишет, что стабильные поставки не предотвратили обвал доходов страны-агрессора от нефти, которые в январе упали до самого низкого уровня за более чем пять лет.
Причиной удара по бюджету России стали ослабление мировых цен, еще большие скидки на российскую нефть и укрепление валюты. При этом давление на российскую нефть неуклонно усиливается.
Согласно данным Argus Media, российская нефть марки Urals предлагается почти на 15 долларов за баррель дешевле, чем мировой эталон Brent, включая доставку и другие расходы. Разница в цене значительно выросла с примерно 10 долларов в начале года.
В недельном исчислении стоимость экспорта за семь дней до 2 февраля составила в среднем около 1,02 миллиарда долларов, что на 145 миллионов долларов меньше, чем показатель за предыдущую неделю.
Напомним, Индия в рамках первой операции против "теневого флота" страны-агрессора задержала три танкера, которые были причастны к контрабанде нефти.
До этого береговая охрана США задержала танкер Olina. Это судно принадлежало к "теневому флоту" и специализировалось на экспорте подсанкционной нефти из РФ в Китай, Индию и Турцию, скрывая свой флаг.
Отметим, новый пакет антироссийских санкций, который готовит ЕС, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет РФ получать доходы от нефти.
РБК-Украина также писало, что танкеры "теневого флота" страны-агрессора все чаще указывают Сингапур как официальный пункт назначения. Это свидетельствует об изменении экспортных маршрутов и попытках россиян скрыть конечных покупателей на фоне западных санкций.