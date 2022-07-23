Договор о "зерновом коридоре" и новый пакет помощи Украине: новости за 22 июля
В Турции подписан договор о "зерновом коридоре", президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине, Геннадий Корбан не может въехать в Украину. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 22 июля - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские военные пошли штурмом на нескольких направлениях фронта. Однако после ответа с украинской стороны, отступили. Также оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС, тоже безуспешно.
- Украинские военные ювелирным ударом уничтожили небольшую базу россиян возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре.
- В Одессе в пятницу, 22 июля, прогремел взрыв.
- Из плена так называемой "Донецкой народной республики" освободили 32 водителей-волонтеров, которые возили гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь.
- Президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине, чтобы помочь бороться с российской агрессией.
- В Центрально разведывательном управлении США сомневаются в способности России продолжать наступление в Украине темпах, которые были в начале войны.
В Турции подписан договор о "зерновом коридоре": первые подробности
В пятницу, 22 июля, в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море.
Что известно о зерновом соглашении, как оно будет работать - подробно на РБК-Украина.
Европол опроверг контрабанду оружия из Украины: полностью доверяем правительству
После заявлений о якобы фиксации случаев контрабанды вооружения из Украины, Европол заявил, что полностью доверяет украинскому правительству. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европола.
"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры для мониторинга и отслеживания этого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Корбан не может въехать в Украину. У него забрали паспорт
Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.
По словам Корбана, он попытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте Смильница (Львовская область). У него изъяли загранпаспорт гражданина Украины. Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.
Приднестровье хочет войти в состав РФ: реакция сторон и угрозы для Украины
Власти непризнанного Приднестровья снова напомнили о намерении отделиться от Молдовы с последующим присоединением к Российской Федерации. Официальный Кишинев отреагировал требованием вывести российский контингент, в то время как в Кремле сдержанно комментируют планы Тирасполя.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о возможной угрозе со стороны Приднестровского региона Молдовы.
Зинченко официально перешел в "Арсенал"
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко завершил переход из "Манчестер Сити" к лондонскому "Арсеналу".
Украинский универсал стал "канониром". Он уже присоединился к лагерю лондонцев в турне по Соединенным Штатам.
Сильные грозы и резкое похолодание: где ожидается опасная погода
Погода в Украине в ближайшие дни готовит сразу несколько неприятных сюрпризов. В субботу часть страны накроет адской жарой, а в воскресенье придут сильные грозы и резкое похолодание.
Какая погода ждет украинцев на выходных - читайте в материале Styler.