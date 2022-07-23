Договор о "зерновом коридоре" и новый пакет помощи Украине: новости за 22 июля

В Турции подписан договор о "зерновом коридоре", президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине, Геннадий Корбан не может въехать в Украину. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 22 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Турции подписан договор о "зерновом коридоре": первые подробности

В пятницу, 22 июля, в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море.

Что известно о зерновом соглашении, как оно будет работать - подробно на РБК-Украина.

Европол опроверг контрабанду оружия из Украины: полностью доверяем правительству

После заявлений о якобы фиксации случаев контрабанды вооружения из Украины, Европол заявил, что полностью доверяет украинскому правительству. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европола.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры для мониторинга и отслеживания этого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Корбан не может въехать в Украину. У него забрали паспорт

Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По словам Корбана, он попытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте Смильница (Львовская область). У него изъяли загранпаспорт гражданина Украины. Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

Приднестровье хочет войти в состав РФ: реакция сторон и угрозы для Украины

Власти непризнанного Приднестровья снова напомнили о намерении отделиться от Молдовы с последующим присоединением к Российской Федерации. Официальный Кишинев отреагировал требованием вывести российский контингент, в то время как в Кремле сдержанно комментируют планы Тирасполя.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о возможной угрозе со стороны Приднестровского региона Молдовы.

Зинченко официально перешел в "Арсенал"

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко завершил переход из "Манчестер Сити" к лондонскому "Арсеналу".

Украинский универсал стал "канониром". Он уже присоединился к лагерю лондонцев в турне по Соединенным Штатам.

Сильные грозы и резкое похолодание: где ожидается опасная погода

Погода в Украине в ближайшие дни готовит сразу несколько неприятных сюрпризов. В субботу часть страны накроет адской жарой, а в воскресенье придут сильные грозы и резкое похолодание.

Какая погода ждет украинцев на выходных - читайте в материале Styler.