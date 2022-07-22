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ЦРУ сомневается, что Россия может продолжать наступление в Украине, - Sky News

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Вашингтон, Пятница 22 июля 2022 20:21
ЦРУ сомневается, что Россия может продолжать наступление в Украине, - Sky News Фото: российские войска вряд ли смогут держать темпы наступления (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В Центрально разведывательном управлении США сомневаются в способности России продолжать наступление в Украине темпах, которые были в начале войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заявил высокопоставленный представитель ЦРУ, Россия не может вечно продолжать наступление в том же духе, когда речь идет о шквале атак. По его словам, возможности России становятся "тупее" после использования большей части более умного оружия.

Он также добавил, что наступление в Донецкой области может продлиться до конца лета. Но небольшие локальные успехи обойдутся России дорогой ценой.

Напомним, ранее глава британской разведки Ричард Мур заявил, что российские войска "вот-вот выдохнутся", что даст Украине возможность перейти в контрнаступление.

Кроме того, в MI6 подчеркнули, что Россия потеряла половину своих шпионов в европейских странах после массовой высылки дипломатов.

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