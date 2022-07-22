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ВСУ запустили дрон-камикадзе по базе россиян возле ЗАЭС: видео удара

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Энергодар, Пятница 22 июля 2022 18:44
ВСУ запустили дрон-камикадзе по базе россиян возле ЗАЭС: видео удара Фото: возле ЗАЭС уничтожили базу оккупантов (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украинские военные ювелирным ударом уничтожили небольшую базу россиян возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

"Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

В результате удара уничтожены три оккупанта, еще 12 травмированы. Палаточный городок сгорел, противник долго не мог потушить пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне разместили не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинном зале первого энергоблока ЗАЭС из-за опасений точечных ударов украинских военных.

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