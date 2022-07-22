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Зинченко официально перешел в "Арсенал"

Новина українською →
Лондон, Пятница 22 июля 2022 20:32
Зинченко официально перешел в "Арсенал" Фото: Александр Зинченко теперь будет носить футболку "Арсенала" (arsenal.com)
Автор: Антон Федорцив

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко завершил переход из "Манчестер Сити" к лондонскому "Арсеналу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинский универсал стал "канониром". Он уже присоединился к лагерю лондонцев в турне по Соединенным Штатам.

Зинченко подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Скорее всего, сделка рассчитана до лета 2026 года. "Манчестер Сити" получил за украинца ориентировочно 35 млн евро.

В составе "горожан" Зинченко провел пять сезонов. За это время он сыграл 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 12 результативных передач. С "Ман Сити" украинский хавбек завоевал 4 титула АПЛ, Кубок Англии-2019 и четыре Кубка лиги.

Под руководством Хосепа Гвардиолы Зинченко стал выступать на левом фланге обороны. Инициатором его трансфера в "Арсенал" стал Микель Артета – нынешний наставник "канониров" и бывший помощник Гвардиолы.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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Александр Зинченко Арсенал Манчестер Сити
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