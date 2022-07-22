Зинченко официально перешел в "Арсенал"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Украинский универсал стал "канониром". Он уже присоединился к лагерю лондонцев в турне по Соединенным Штатам.

Зинченко подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Скорее всего, сделка рассчитана до лета 2026 года. "Манчестер Сити" получил за украинца ориентировочно 35 млн евро.

В составе "горожан" Зинченко провел пять сезонов. За это время он сыграл 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 12 результативных передач. С "Ман Сити" украинский хавбек завоевал 4 титула АПЛ, Кубок Англии-2019 и четыре Кубка лиги.

Под руководством Хосепа Гвардиолы Зинченко стал выступать на левом фланге обороны. Инициатором его трансфера в "Арсенал" стал Микель Артета – нынешний наставник "канониров" и бывший помощник Гвардиолы.