Зинченко официально перешел в "Арсенал"
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко завершил переход из "Манчестер Сити" к лондонскому "Арсеналу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Украинский универсал стал "канониром". Он уже присоединился к лагерю лондонцев в турне по Соединенным Штатам.
Зинченко подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Скорее всего, сделка рассчитана до лета 2026 года. "Манчестер Сити" получил за украинца ориентировочно 35 млн евро.
В составе "горожан" Зинченко провел пять сезонов. За это время он сыграл 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 12 результативных передач. С "Ман Сити" украинский хавбек завоевал 4 титула АПЛ, Кубок Англии-2019 и четыре Кубка лиги.
Под руководством Хосепа Гвардиолы Зинченко стал выступать на левом фланге обороны. Инициатором его трансфера в "Арсенал" стал Микель Артета – нынешний наставник "канониров" и бывший помощник Гвардиолы.
Welcome, Alex— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022
К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".
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