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В Одессе прогремел взрыв

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Одесса, Пятница 22 июля 2022 19:23
В Одессе прогремел взрыв Иллюстративное фото: в Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе в пятницу, 22 июля, прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Издание отметило, что в небе можно увидеть след и опубликовало соответствующее фото.

В Одессе прогремел взрыв

Напомним, вечером 20 июля оккупанты обстреляли Одесскую область. Всего было выпущено две ракеты, одна из них уничтожена силами ПВО.

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