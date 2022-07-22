В Одессе прогремел взрыв
Иллюстративное фото: в Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
В Одессе в пятницу, 22 июля, прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Издание отметило, что в небе можно увидеть след и опубликовало соответствующее фото.
Напомним, вечером 20 июля оккупанты обстреляли Одесскую область. Всего было выпущено две ракеты, одна из них уничтожена силами ПВО.
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