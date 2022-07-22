В Одессе прогремел взрыв

В Одессе в пятницу, 22 июля, прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Издание отметило, что в небе можно увидеть след и опубликовало соответствующее фото.

Напомним, вечером 20 июля оккупанты обстреляли Одесскую область. Всего было выпущено две ракеты, одна из них уничтожена силами ПВО.

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