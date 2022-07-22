ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне попытались продвинуться на восточном и юго-восточном направлениях, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 19:06
Россияне попытались продвинуться на восточном и юго-восточном направлениях, - Генштаб Фото: россияне попытались продвинуться на восточном и юго-восточном направлениях (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские военные пошли штурмом на нескольких направлениях фронта. Однако после ответа с украинской стороны, отступили. Также оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС, тоже безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Северском направлении враг, с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия, обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфино в Сумской области.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов.

Все попытки оккпантов продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевки наши воины свели на нет. Россияне отошли.

Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

Штурм в направлениях сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, ВСУ уничтожили небольшую базу россиян возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет