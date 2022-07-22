Россияне попытались продвинуться на восточном и юго-восточном направлениях, - Генштаб
Российские военные пошли штурмом на нескольких направлениях фронта. Однако после ответа с украинской стороны, отступили. Также оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС, тоже безуспешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На Северском направлении враг, с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия, обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфино в Сумской области.
На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.
На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов.
Все попытки оккпантов продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевки наши воины свели на нет. Россияне отошли.
Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.
Штурм в направлениях сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.
В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".
Напомним, ВСУ уничтожили небольшую базу россиян возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.