Дочери нардепа Березкина заочно сообщили о подозрении

Ее подозревают в причастности к завладению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка"
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заочно сообщило о подозрении дочери народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина Виктории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".
Отметим, что детективы НАБУ подозревают дочь нардепа в причастности к завладению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка", выделенного аграрном холдингу Чао "Креатив".
Ранее сообщалось, что суд арестовал жилой дом, квартиру и автомобиль Березкіної, а также три прицепа, автомобиль Volkswagen Tiguan 2017 года и корпоративные права ее мужа.
Напомним, регламентный комитет ВР заявил, что в представлении Генпрокуратуры отсутствуют достаточные доказательства, что подтверждают совершение Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений. Также в заключении говорится о том, что представление не содержит оснований, предусмотренных УПК для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина. Затем генпрокурор Юрий Луценко внес его в Раду. Однако нардепы отклонили представление.
Прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам в деле о хищении средств "Ощадбанка".