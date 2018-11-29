Дочери нардепа Березкина заочно сообщили о подозрении

Фото: Виктория Березкина (Facebook)

Ее подозревают в причастности к завладению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заочно сообщило о подозрении дочери народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина Виктории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Отметим, что детективы НАБУ подозревают дочь нардепа в причастности к завладению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка", выделенного аграрном холдингу Чао "Креатив".