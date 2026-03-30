ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський

19:23 30.03.2026 Пн
2 хв
Президент розповів, що масові роботи для підготовки до зими мають розпочатися 1 квітня
Іван Носальський
Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна може не встигнути підготуватися до зими, оскільки країни Євросоюзу не зуміли остаточно затвердити кредит на 90 млрд євро.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з в.о. прем'єра Болгарії Андреєм Гюровим.

Зарплати і пенсії

Голова української держави запевнив, що гроші на зарплати, фінансування армії та пенсії є, навіть попри те, що Україна так і не почала отримувати обіцяні 90 млрд євро від ЄС.

Загрози для підготовки до зими

За його словами, головні ризики є в питанні підготовки до зими. Уже підготовлено план, який передбачає як фізичний захист критично важливих об'єктів, так і захист за допомогою систем ППО. Загальний його обсяг - 5,1 млрд доларів.

"Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково покрита завдяки цим грошам", - звернув увагу президент.

Він пояснив, що підготовка до зими - це довгостроковий процес, який потрібно починати якомога швидше.

"Я розраховував, що ми в березні ухвалили всі плани... і так і сталося... Ми повинні все будувати з 1 квітня, ми повинні виходити на роботи, але це не масовий вихід, тому що немає цих грошей. Тому це відтермінування - це загроза щодо зими. І зараз поставлені максимальні завдання для пошуку фінансів", - наголосив Зеленський.

Перший транш

Він додав, що розв'язати питання з першим траншем для України в розмірі 45 млрд євро мають лідери Європи.

"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист. І при цьому гроші для підтримки і захисту заблоковані. Дуже віримо, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - резюмував Зеленський.

Вето Угорщини

Нагадаємо, Україна не може отримати 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, оскільки процедурне рішення для передачі грошей блокує Угорщина.

Угорська влада поставила Україні ультиматум - гроші надійдуть тільки після того, як поставки російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" відновляться.

"Дружба" була пошкоджена російською атакою ще наприкінці січня. І відтоді постачання нафти з РФ в Угорщину і Словаччину припинилося.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Євросоюз Угорщина Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аналітика
