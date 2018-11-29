Доньці нардепа Березкіна заочно повідомили про підозру

Її підозрюють в причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку"
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заочно повідомило про підозру доньці народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна Вікторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".
Зазначимо, що детективи НАБУ підозрюють доньку нардепа в причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку", виділеного аграрному холдингу Прат "Креатив".
Раніше повідомлялося, що суд заарештував житловий будинок, квартиру та автомобіль Березкіної, а також три причепа, автомобіль Volkswagen Tiguan 2017 року і корпоративні права її чоловіка.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР заявив, що в поданні Генпрокуратури відсутні достатні докази, що підтверджують вчинення Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів. Також у висновку йдеться про те, що подання не містить підстав, передбачених КПК для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький підписав подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна. Потім генпрокурор Юрій Луценко вніс його в Раду. Однак нардепи відхилили подання.
Прокурори САП повідомили про підозру 10 особам у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку".