ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Доньці нардепа Березкіна заочно повідомили про підозру

Новини » Політика    29.11.2018 - 11:50
Доньці нардепа Березкіна заочно повідомили про підозру
Фото: Вікторія Березкіна (Facebook)

Її підозрюють в причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заочно повідомило про підозру доньці народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна Вікторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Зазначимо, що детективи НАБУ підозрюють доньку нардепа в причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку", виділеного аграрному холдингу Прат "Креатив".

Раніше повідомлялося, що суд заарештував житловий будинок, квартиру та автомобіль Березкіної, а також три причепа, автомобіль Volkswagen Tiguan 2017 року і корпоративні права її чоловіка. 

Нагадаємо, регламентний комітет ВР заявив, що в поданні Генпрокуратури відсутні достатні докази, що підтверджують вчинення Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів. Також у висновку йдеться про те, що подання не містить підстав, передбачених КПК  для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький підписав подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна. Потім генпрокурор Юрій Луценко вніс його в Раду. Однак нардепи відхилили подання. 

Прокурори САП повідомили про підозру 10 особам у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку".

НАБУ закрило одну зі справ у процесі про спецконфіскацію грошей Януковича Справа Мартиненка: адвокат назвав докази НАБУ "процесуальним сміттям"
Новини України НАБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся