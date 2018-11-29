Доньці нардепа Березкіна заочно повідомили про підозру

Фото: Вікторія Березкіна (Facebook)

Її підозрюють в причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заочно повідомило про підозру доньці народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна Вікторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Зазначимо, що детективи НАБУ підозрюють доньку нардепа в причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку", виділеного аграрному холдингу Прат "Креатив".