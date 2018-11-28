Суд арестовал имущество сына нардепа Березкина

Фото: Станислав Березкин (berezkin.deputat.net)

Суд арестовал жилой дом, квартиру и автомобиль сына Березкина

Суд арестовал имущество сына народного депутата Станислава Березкина Максима и его жены Анны Татарченко. Такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства детектива НАБУ, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Слово и Дело".

Отметим, что детективы НАБУ подозревают сына нардепа в причастности к завладению 20 млн долларов кредита Сбербанка, выделенного аграрном холдинге Чао "Креатив".

Детектив НАБУ указывал, что Березкин и Татарченко состоят в браке с 2010 года. Сын политика владеет жилым домом общей площадью 501,2 кв. м; квартирой общей площадью 376 кв. м; корпоративными правами ООО "Гринстоун менеджмент" в размере 10 тыс. гривен и ООО "Мастерброк" в размере 960 гривен, а также автомобилем Mercedes-Benz S550 2007 года выпуска.