Суд арестовал имущество сына нардепа Березкина

Суд арестовал жилой дом, квартиру и автомобиль сына Березкина
Суд арестовал имущество сына народного депутата Станислава Березкина Максима и его жены Анны Татарченко. Такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства детектива НАБУ, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Слово и Дело".
Отметим, что детективы НАБУ подозревают сына нардепа в причастности к завладению 20 млн долларов кредита Сбербанка, выделенного аграрном холдинге Чао "Креатив".
Детектив НАБУ указывал, что Березкин и Татарченко состоят в браке с 2010 года. Сын политика владеет жилым домом общей площадью 501,2 кв. м; квартирой общей площадью 376 кв. м; корпоративными правами ООО "Гринстоун менеджмент" в размере 10 тыс. гривен и ООО "Мастерброк" в размере 960 гривен, а также автомобилем Mercedes-Benz S550 2007 года выпуска.
В то же время его жена является собственницей следующего имущества: автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года выпуска с прицепом; мотоцикла Ducati 1195 Panigale 2012 года выпуска; автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска с прицепом ПГМФ 8921; прицеп UMS Boat 8902.3601 2013 года выпуска; корпоративных прав ООО "Централ Фарминг Юкрейн" в размере 500 гривен; ООО "Марлен-КД" в размере 1 млн гривен и ООО "Яготин-Агро" в размере 50,1 тыс. гривен.
Как сообщает издание, суд арестовал жилой дом, квартиру и автомобиль Березкина, а также три прицепа, автомобиль Volkswagen Tiguan 2017 года и корпоративные права его жены. Суд отметил, что детективы не предоставили достаточных доказательств того, что сыну нардепа принадлежат корпоративные права в ООО "Гринстоун менеджмент" и ООО "Мастерброк". Согласно реестрам, корпоративные права в этих фирмах принадлежат офшору из Британских Виргинских островов WINTRADE HOLDINGS LIMITED. В то же время конечным бенефициаром украинских фирм есть сестра Березкина-младшего Виктория.
Отметим, регламентный комитет ВР заявил, что в представлении Генпрокуратуры отсутствуют достаточные доказательства, что подтверждают совершение Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений.
Добавим также, представление было инициировано главой САП Назаром Холодницьким, затем генпрокурор Юрий Луценко внес его в Раду.