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Комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Березкина

Новости » Политика    19.11.2018 - 16:23
Комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Березкина
Фото: Станислав Березкин (berezkin.deputat.net)

В комитете заявили, что представление не является достаточно обоснованным

Представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина являются законными, но необоснованными. Об этом заявил глава регламентного комитета Верховной рады Павел Пинзеник во время оглашения заключения в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, комитет отметил, что в представлении отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений.

"Что касается представления ГПУ о предоставлении согласия об избрании в отношении народного депутата Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей... комитет отметил, что в представлении отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение народным депутатом Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений, за которые законом предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет...", - заявил Пинзеник.

Также в заключении говорится о том, что представление не содержит оснований, предусмотренных УПК для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Выбор меры пресечения, предложенный органами прокуратуры, основывается исключительно на строгости наказания, статусе народного депутата Березкина, его связях и материальном состоянии, которое якобы дает ему возможности выехать за границу и возможность уничтожить вещественные доказательства", - добавил глава комитета.

Отметим, за решение комитета проголосовали все члены комитета, кроме одного.

"Один воздержался, один не участвовал в связи с конфликтом интересов. Остальные - "за", - заявил нардеп.

Напомним, по словам спикера ВР Андрея Парубия, Рада может во вторник рассмотреть представление ГПУ о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 ноября, профильный комитет ВР рассмотрел представление Генеральной прокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с нардепа Березкина. На вопросы нардепов в ходе заседания отвечал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Так, генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина. Представление же инициировано руководителем САП Назаром Холодницким.

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