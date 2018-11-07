Луценко подал в Раду представление на нардепа Березкина

Фото: Станислав Березкин (berezkin.deputat.net)

Представление инициировано руководителем САП Холодницким

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)", - сообщила Сарган.

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина

Прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка".

В течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получил в "Ощадбанке". Сообщается, что на момент совершения преступления сумма похищенных средств в гривнах составляла 160 млн.

Указанный договор по кредиту был заключен с нарушениями и "никогда не был обеспечен залогом имущественных прав". В САП отмечают, что "Ощадбанк" незаконно заключил договор о кредите в 20 млн долларов, тогда как мог выдать кредит на сумму не более 7 млн ​​долларов.

Среди 10 задержанных два действующих и один бывший работник банка, в частности, заместитель председателя правления "Ощадбанка", которые, по данным следствия, готовили документацию о выдаче кредита и скрывали нарушения в документах заемщика.