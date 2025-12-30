У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію: перелік населених пунктів

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили обов’язкову евакуацію населення з низки населених пунктів через підвищену загрозу життю та безпеці внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Покровську територіальну громаду .

Уся допомога з евакуації, наголошують у громаді, надається безкоштовно.

У громаді попередили, що після завершення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних та адміністративних послуг, а також окремих комунальних сервісів.

Для організації евакуації жителі можуть звернутися:

Евакуація триватиме 30 днів - з 29 грудня 2025 року . Транзитним пунктом визначено село Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Рішення ухвалили відповідно до протоколів районних органів з питань евакуації. Обов’язкова евакуація стосується: селища Покровське, с.Андріївка, с.Богодарівка, с.Братське, с.Вербове, с.Вишневе, с.Відрадне, с.Вільне, с.Вовче, с.Гай, с.Гапоно-Мечетне, с.Герасимівка, с.Данилівка, ,с.Діброва, с.Добропасове, с.Єгорівка, с.Зелена Долина, с.Киричкове, с.Цегельне, с.Коломійці, с.Кривобокове, с.Левадне, с.Малинівка, с.Маяк, с.Мечетне, с.Нечаївка, с.Новоолександрівка, с.Новоскелювате, с.Олександрівка, с.Олексіївка, с.Орли, с.Остапівське, с.Отрішки, с.Злагода, с.Петриків, с.Писанці, с.Піщане, с.Привілля, с.Радісне, с.Скотувате, с.Солоне, с.Старокасянівське, с.Тихе, с.Христофорівка, с.Чорненкове.

Раніше РБК-Україна розповідало про обов’язкову евакуацію населення з 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області через постійні обстріли та загрозу життю мирних жителів. Евакуацію планують завершити протягом 30 днів, для людей уже підготовили маршрути, транспорт і тимчасове житло.

Також обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками оголосили з 19 населених пунктів Донецької області. Вивезуть до безпечніших регіонів і маломобільних осіб із Запорізької області.