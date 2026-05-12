На Дніпропетровщині знову оголосили обов’язкову евакуацію: кого стосується

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голов у Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Кого евакуюють

Обов’язковий виїзд стосується:

Новокиївки та Іллінки Марганецької громади;

Вищетарасівки Мирівської сільської громади;

окремої вулиці Марганця;

майже 100 вулиць у Нікополі.

З цих територій мають виїхати родини з дітьми. Загалом йдеться про 28 родин, у яких проживають 34 дитини. Усього під евакуацію підпадають 1145 людей.

Як проходитиме евакуація

За даними ОВА, час і маршрути виїзду узгоджують індивідуально з кожною родиною. Люди мають залишити небезпечні райони протягом одного місяця.

Евакуйованим пропонують кілька варіантів розміщення:

більш безпечні населені пункти Нікопольщини;

інші райони Дніпропетровської області;

інші регіони України.

Організацію процесу та супровід забезпечують місцеві органи влади.

Також у Нікополі міська влада розглядає можливість компенсації оренди житла для родин із дітьми, які підлягають евакуації, але вирішать залишитися в місті та переїхати у більш безпечні райони.

Відповідне рішення мають винести на позачергову сесію міськради.