ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Дніпропетровщині знову оголосили обов’язкову евакуацію: кого стосується

13:24 12.05.2026 Вт
2 хв
Усього під евакуацію підпадають 1145 людей
aimg Ірина Глухова
На Дніпропетровщині знову оголосили обов’язкову евакуацію: кого стосується Фото: на Дніпропетровщині знову оголосили обов’язкову евакуацію (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Дніпропетровській області на окремих територіях Нікопольського району оголошено обов’язкову евакуацію родин із дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Читайте також: Росіяни вдарили по ринку у Нікополі: є загиблі та понад 20 поранених

Кого евакуюють

Обов’язковий виїзд стосується:

  • Новокиївки та Іллінки Марганецької громади;
  • Вищетарасівки Мирівської сільської громади;
  • окремої вулиці Марганця;
  • майже 100 вулиць у Нікополі.

З цих територій мають виїхати родини з дітьми. Загалом йдеться про 28 родин, у яких проживають 34 дитини. Усього під евакуацію підпадають 1145 людей.

Як проходитиме евакуація

За даними ОВА, час і маршрути виїзду узгоджують індивідуально з кожною родиною. Люди мають залишити небезпечні райони протягом одного місяця.

Евакуйованим пропонують кілька варіантів розміщення:

  • більш безпечні населені пункти Нікопольщини;
  • інші райони Дніпропетровської області;
  • інші регіони України.

Організацію процесу та супровід забезпечують місцеві органи влади.

Також у Нікополі міська влада розглядає можливість компенсації оренди житла для родин із дітьми, які підлягають евакуації, але вирішать залишитися в місті та переїхати у більш безпечні райони.

Відповідне рішення мають винести на позачергову сесію міськради.

Нагадаємо, раніше обов’язкову евакуацію населення оголосили у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Причина - підвищена загроза життю та безпеці внаслідок бойових дій.

Атаки на Нікопольщину

Щодня російські війська атакують Нікополь та громади району. Під ударами опиняються житлові будинки, магазини, лікарні, автобуси та цивільні автомобілі.

Так, зранку окупанти атакували пасажирський автобус у Нікополі. Удар було завдано дроном у час пік, коли люди їхали на роботу. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

До цього загарбники атакували місцевий ринок. Тоді загинули п’ятеро людей, серед постраждалих була 14-річна дівчинка, яка перебувала у тяжкому стані.

Тим часом, паралельно з фізичними атаками ворог веде й інформаційну війну проти міста. Зокрема, росіяни розповсюджують у Нікополі листівки із закликами готуватися до окупації та погрозами про "форсування Дніпра"

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпропетровська область Евакуація
Новини
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай