На Дніпропетровщині знову оголосили обов’язкову евакуацію: кого стосується
У Дніпропетровській області на окремих територіях Нікопольського району оголошено обов’язкову евакуацію родин із дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Кого евакуюють
Обов’язковий виїзд стосується:
- Новокиївки та Іллінки Марганецької громади;
- Вищетарасівки Мирівської сільської громади;
- окремої вулиці Марганця;
- майже 100 вулиць у Нікополі.
З цих територій мають виїхати родини з дітьми. Загалом йдеться про 28 родин, у яких проживають 34 дитини. Усього під евакуацію підпадають 1145 людей.
Як проходитиме евакуація
За даними ОВА, час і маршрути виїзду узгоджують індивідуально з кожною родиною. Люди мають залишити небезпечні райони протягом одного місяця.
Евакуйованим пропонують кілька варіантів розміщення:
- більш безпечні населені пункти Нікопольщини;
- інші райони Дніпропетровської області;
- інші регіони України.
Організацію процесу та супровід забезпечують місцеві органи влади.
Також у Нікополі міська влада розглядає можливість компенсації оренди житла для родин із дітьми, які підлягають евакуації, але вирішать залишитися в місті та переїхати у більш безпечні райони.
Відповідне рішення мають винести на позачергову сесію міськради.
Нагадаємо, раніше обов’язкову евакуацію населення оголосили у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Причина - підвищена загроза життю та безпеці внаслідок бойових дій.
Атаки на Нікопольщину
Щодня російські війська атакують Нікополь та громади району. Під ударами опиняються житлові будинки, магазини, лікарні, автобуси та цивільні автомобілі.
Так, зранку окупанти атакували пасажирський автобус у Нікополі. Удар було завдано дроном у час пік, коли люди їхали на роботу. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
До цього загарбники атакували місцевий ринок. Тоді загинули п’ятеро людей, серед постраждалих була 14-річна дівчинка, яка перебувала у тяжкому стані.
Тим часом, паралельно з фізичними атаками ворог веде й інформаційну війну проти міста. Зокрема, росіяни розповсюджують у Нікополі листівки із закликами готуватися до окупації та погрозами про "форсування Дніпра"