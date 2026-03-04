ua en ru
Досвід України налякав Європу: 10 країн терміново готують плани евакуації на випадок війни

23:25 04.03.2026 Ср
2 хв
Підготовка до можливої військової агресії РФ триває роками
aimg Валерій Ульяненко
Досвід України налякав Європу: 10 країн терміново готують плани евакуації на випадок війни Фото: Європейський парламент (Getty Images)

Країни Північної Європи готують плани можливої евакуації цивільного населення у випадку початку військового конфлікту в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Газовий шантаж РФ: Путін погрожує Європі негайно перекрити "трубу"

"Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільне населення", - сказано в заяві Міноборони Швеції.

Агентство пише, що крім транспортних та туристичних коридорів, планування транскордонної евакуації буде включати й приймання та реєстрацію людей, а також захист вразливих груп.

"Метою угоди є покращення захисту цивільного населення у разі серйозних криз або, в найгіршому випадку, війни", - зазначило оборонне відомство Швеції.

10 країн готуються до війни з РФ

До північноєвропейської угоди долучилися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Зазначається, що всі ці країни останніми роками активізували підготовку щодо можливого збройного конфлікту з РФ у майбутньому.

Зокрема, Естонія, Латвія та Литва у 2025 році уклали аналогічну угоду між собою. Країни розробили плани дій на випадок потреби у масовому переміщенні сотень тисяч людей, які тікатимуть від військової агресії.

Фінляндія, в якої спільний з РФ кордон протяжністю 1340 кілометрів, у 2024 році підписала таку ж угоду зі Швецією.

Підготовка ЄС до війни

Нагадаємо, Європа готується запустити масштабну оборонну реформу, що включає спільне виробництво озброєнь і безпілотників. Брюссель планує зробити Європу готовою до війни до 2030 року.

За словами глави Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартіна Єгера, російський диктатор Володимир Путін демонструє готовність випробовувати кордони Європи та здатен у будь-який момент спровокувати "гаряче протистояння".

