В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов в одном из районов Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию. Жителям ряда населенных пунктов нужно выехать в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Дубовиковской территориальной громады в Facebook.

Откуда уехать нужно обязательно

В своем сообщении пресс-служба Дубовиковской территориальной громады обратилась к жителям Чаплинского и Шевченковского старостинских округов.

Им рассказали, что в соответствии с распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации (№893/0/527-26 от 18.05.2026), обязательную общую эвакуацию всех категорий населения объявили для таких отдельных населенных пунктов Синельниковского района:

поселка Чаплино;

села Хуторо-Чаплино;

села Петриково;

села Ровно;

села Журавлинка.

Отмечается при этом, что эвакуация населения будет осуществляться:

в течение 30 дней;

организованно;

бесплатно.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью, постоянными обстрелами и угрозой для жизни и здоровья людей, призываем жителей не медлить и эвакуироваться в более безопасные регионы", - подчеркнули местные власти.

Что собрать с собой до эвакуации

В рамках объявленной эвакуации жителям вышеупомянутых населенных пунктов рекомендуют подготовить, чтобы взять с собой:

все самые важные документы;

банковские карты и наличные деньги;

лекарства;

одежду и вещи первой необходимости;

зарядные устройства;

запас воды и еды.

"Берегите себя и своих близких. Жизнь и безопасность - самые важные", - напомнили людям.

Куда обращаться, чтобы получить помощь

Украинцам рассказали, что проконсультироваться и получить помощь насчет выезда, транспортировки или временного размещения можно разными способами.

Для этого гражданам советуют обратиться:

либо на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области - 0-800-336-085;

либо в Гуманитарную миссию "Пролиска" - 095-601-54-17;

либо в БФ "Право на защиту" - 099-207-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;

либо в ОО "Десятое апреля" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

либо в БФ "Роккада" - 067-120-92-03;

либо в Датский совет по делам беженцев - 095-430-54-97;

либо в БФ "Дети нового поколения" - 068-980-07-09;

либо к "Белым ангелам" - 066-56-19-102;

либо к "Восток-SOS" - 0-800-332-614.

Полезная информация для жителей Чаплинского и Шевченковского округов (инфографика: facebook.com/dubovyky)

Кроме того, за дополнительной информацией и разъяснениями можно обращаться к старосте своего округа или непосредственно в Исполнительный комитет Дубовиковского сельского совета Синельниковского района Днепропетровской области: