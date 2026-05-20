В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

15:08 20.05.2026 Ср
3 мин
Местным жителям уже объяснили, куда обращаться и что собрать с собой
aimg Ирина Костенко
Эвакуация осуществляется организованно и бесплатно (фото иллюстративное: Getty Images)
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов в одном из районов Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию. Жителям ряда населенных пунктов нужно выехать в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Дубовиковской территориальной громады в Facebook.

Откуда уехать нужно обязательно

В своем сообщении пресс-служба Дубовиковской территориальной громады обратилась к жителям Чаплинского и Шевченковского старостинских округов.

Им рассказали, что в соответствии с распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации (№893/0/527-26 от 18.05.2026), обязательную общую эвакуацию всех категорий населения объявили для таких отдельных населенных пунктов Синельниковского района:

  • поселка Чаплино;
  • села Хуторо-Чаплино;
  • села Петриково;
  • села Ровно;
  • села Журавлинка.

Отмечается при этом, что эвакуация населения будет осуществляться:

  • в течение 30 дней;
  • организованно;
  • бесплатно.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью, постоянными обстрелами и угрозой для жизни и здоровья людей, призываем жителей не медлить и эвакуироваться в более безопасные регионы", - подчеркнули местные власти.

Что собрать с собой до эвакуации

В рамках объявленной эвакуации жителям вышеупомянутых населенных пунктов рекомендуют подготовить, чтобы взять с собой:

  • все самые важные документы;
  • банковские карты и наличные деньги;
  • лекарства;
  • одежду и вещи первой необходимости;
  • зарядные устройства;
  • запас воды и еды.

"Берегите себя и своих близких. Жизнь и безопасность - самые важные", - напомнили людям.

Куда обращаться, чтобы получить помощь

Украинцам рассказали, что проконсультироваться и получить помощь насчет выезда, транспортировки или временного размещения можно разными способами.

Для этого гражданам советуют обратиться:

  • либо на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области - 0-800-336-085;
  • либо в Гуманитарную миссию "Пролиска" - 095-601-54-17;
  • либо в БФ "Право на защиту" - 099-207-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;
  • либо в ОО "Десятое апреля" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;
  • либо в БФ "Роккада" - 067-120-92-03;
  • либо в Датский совет по делам беженцев - 095-430-54-97;
  • либо в БФ "Дети нового поколения" - 068-980-07-09;
  • либо к "Белым ангелам" - 066-56-19-102;
  • либо к "Восток-SOS" - 0-800-332-614.

Полезная информация для жителей Чаплинского и Шевченковского округов (инфографика: facebook.com/dubovyky)

Кроме того, за дополнительной информацией и разъяснениями можно обращаться к старосте своего округа или непосредственно в Исполнительный комитет Дубовиковского сельского совета Синельниковского района Днепропетровской области:

  • сектор по вопросам мобилизационной и оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами - 097-727-85-66;
  • отдел социальной защиты населения и ветеранской политики, отдел ЦНАП - 096-083-58-85;
  • Служба по делам детей - 099-059-42-84;
  • Центр предоставления социальных услуг - 097-583-29-21;
  • Шевченковский старостинский округ - 096-977-18-86;
  • Чаплинский старостинский округ - 067-810-40-89.

