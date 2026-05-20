В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов в одном из районов Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию. Жителям ряда населенных пунктов нужно выехать в течение 30 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Дубовиковской территориальной громады в Facebook.
Откуда уехать нужно обязательно
В своем сообщении пресс-служба Дубовиковской территориальной громады обратилась к жителям Чаплинского и Шевченковского старостинских округов.
Им рассказали, что в соответствии с распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации (№893/0/527-26 от 18.05.2026), обязательную общую эвакуацию всех категорий населения объявили для таких отдельных населенных пунктов Синельниковского района:
- поселка Чаплино;
- села Хуторо-Чаплино;
- села Петриково;
- села Ровно;
- села Журавлинка.
Отмечается при этом, что эвакуация населения будет осуществляться:
- в течение 30 дней;
- организованно;
- бесплатно.
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью, постоянными обстрелами и угрозой для жизни и здоровья людей, призываем жителей не медлить и эвакуироваться в более безопасные регионы", - подчеркнули местные власти.
Что собрать с собой до эвакуации
В рамках объявленной эвакуации жителям вышеупомянутых населенных пунктов рекомендуют подготовить, чтобы взять с собой:
- все самые важные документы;
- банковские карты и наличные деньги;
- лекарства;
- одежду и вещи первой необходимости;
- зарядные устройства;
- запас воды и еды.
"Берегите себя и своих близких. Жизнь и безопасность - самые важные", - напомнили людям.
Куда обращаться, чтобы получить помощь
Украинцам рассказали, что проконсультироваться и получить помощь насчет выезда, транспортировки или временного размещения можно разными способами.
Для этого гражданам советуют обратиться:
- либо на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области - 0-800-336-085;
- либо в Гуманитарную миссию "Пролиска" - 095-601-54-17;
- либо в БФ "Право на защиту" - 099-207-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;
- либо в ОО "Десятое апреля" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;
- либо в БФ "Роккада" - 067-120-92-03;
- либо в Датский совет по делам беженцев - 095-430-54-97;
- либо в БФ "Дети нового поколения" - 068-980-07-09;
- либо к "Белым ангелам" - 066-56-19-102;
- либо к "Восток-SOS" - 0-800-332-614.
Полезная информация для жителей Чаплинского и Шевченковского округов (инфографика: facebook.com/dubovyky)
Кроме того, за дополнительной информацией и разъяснениями можно обращаться к старосте своего округа или непосредственно в Исполнительный комитет Дубовиковского сельского совета Синельниковского района Днепропетровской области:
- сектор по вопросам мобилизационной и оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами - 097-727-85-66;
- отдел социальной защиты населения и ветеранской политики, отдел ЦНАП - 096-083-58-85;
- Служба по делам детей - 099-059-42-84;
- Центр предоставления социальных услуг - 097-583-29-21;
- Шевченковский старостинский округ - 096-977-18-86;
- Чаплинский старостинский округ - 067-810-40-89.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми на отдельных территориях Никопольского района.
