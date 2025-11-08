У Дніпрі лунають вибухи, місто під атакою

У східних, північних, південних і центральних областях України було оголошено повітряну тривогу. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях зафіксовано ракетну загрозу через крилаті ракети "Калібр".
Трохи пізніше, додалася небезпека через зліт російського МіГ-31К. За даними джерел, у повітряному просторі РФ перебувало 7 літаків МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал", що мають велику дальність ураження і летять із надвисокою швидкістю.
Також, у ніч на 8 листопада "Укренерго" оголосило про введення аварійних графіків відключення електроенергії по всій Україні через новий масований удар російських військ по енергетичній інфраструктурі країни.