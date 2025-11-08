У Дніпрі лунають вибухи, місто під атакою

Під час масованої атаки ворога по Україні в ніч на 8 листопада, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що в місті чути вибухи.

Глава регіону закликав людей дотримуватися правила "двох стін", яке мінімізує ризики ураження під час атак і допомагає вберегтися від осколкових поранень під час вибухів.

При цьому Лукашук опублікував звернення до місцевих жителів із закликом поставити гаджети на зарядку на випадок перебоїв з електропостачанням.

Пізніше, Повітряні сили повідомляли про запуск кількох швидкісних цілей на Дніпро. Уточнюється, що б'ють із Криму і Тагантрога.

Нічний обстріл України 8 листопада: що відомо наразі