Вчаться на уроках війни в Україні: Пентагон оголосив про намір придбати мільйон дронів

США, П'ятниця 07 листопада 2025 22:55
UA EN RU
Вчаться на уроках війни в Україні: Пентагон оголосив про намір придбати мільйон дронів Ілюстративне фото: армія США хоче ліквідувати відставання в безпілотниках (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Пентагон використовує досвід війни в Україні для посилення армії. Зокрема міністерство війни США планує придбати для збройних сил понад мільйон безпілотників протягом наступних кількох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр армії США Деніел Дрісколл заявив, що для збройних сил планується придбати щонайменше один мільйон безпілотників у наступні два-три роки. Також є плани купувати щонайменше півмільйона дронів для Армії США кожен рік далі.

Дрісколл заявив, що зараз Армія США отримує лише близько 50 тисяч дронів щорічно, а цього недостатньо. Тому розроблено план значного збільшення закупівель дронів.

"Це великий підйом. Але це підйом, який ми цілком здатні виконати", - сказав він.

Командувач арсеналом Пікатінні в США (місце, де розробляють варіанти протидії дронам), генерал-майор Джон Рейм, сказав виданню, що США винесли багато уроків з війни в Україні. Головний з них - це розгортання безпрецедентної кількості дронів на полі бою.

Вплив дронів на поле бою

Дешеві та маленькі, дрони виявилися страшною зброєю у війні України проти російських окупантів. Через високу концентрацію протиповітряної оборони звичайна авіація грає обмежену роль.

Дрони стали головною зброєю на фронті цієї війни. Україна та РФ разом виробляють до 4 мільйонів дронів на рік. Китай може виробляти у два рази більше, якщо йому це буде потрібно.

Міністр Дрісколл заявив, що його пріоритет - це досягнення того, щоб США стали здатні виробляти достатню кількість дронів для будь-якої майбутньої війни. В тому числі потрібно налагодити виготовлення усіх потрібних компонентів: від двигунів і датчиків до акумуляторів і друкованих плат. Зараз більшість деталей дронів у світі виробляє Китай.

"Ми очікуємо придбання щонайменше мільйона дронів протягом наступних двох-трьох років... І ми очікуємо, що через один-два роки ми знатимемо, що в момент конфлікту ми матимемо ланцюг постачань, який буде достатньо надійним і глибоким, щоб ми могли використати його для виробництва стільки дронів, скільки нам потрібно", - сказав він.

США намагаються наздогнати Україну

Пентагон активно працює над тим, щоб подолати проблеми в озброєнні армії дронами. Ще у 2023 році було оголошено про намір придбати тисячі дронів до серпня 2025 року, але невідомо, в якому стані ця програма зараз.

Сенатори США внесли на розгляд законопроєкт, який зобов'язує уряд створити в Техасі завод з виробництва дронів потужністю мільйон одиниць на рік. Але Дрісколл каже, що армія не повинна покладатися на один завод - краще працювати з багатьома виробниками, в тому числі комерційними.

Інша сторона проблеми - дрони витісняють деякі старі системи озброєння. А сенатори вагаються скасувати закупівлі таких систем, оскільки вони дають гроші та робочі місця їхнім штатам.

"Дрони - це майбутнє війни, і ми повинні інвестувати як у наступальні, так і в оборонні можливості проти них", - резюмував Дрісколл.

Україна допоможе?

23 вересня стало відомо, що США та Україна провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами. Про це повідомляв секретар РНБО Рустем Умєров - як виявилося, США дуже зацікавлені в українських безпілотниках.

На початку жовтня українська делегація відвідала США. Серед інших важливих питань сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів

Відомо, що українська компанія Bullet і американська AIRO Group Holdings, Inc. підписали лист щодо намірів створити спільне підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів.

