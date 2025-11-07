В Україні масштабна ракетна небезпека: росіяни запустили "Калібри"

У східних, північних, південних та центральних областях України повятряна тривога. Ракетна небезпека оголошена в Одеській, Херсоніській та Миколаївській областях. Крилата ракета "Калібр" летить через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.

Повітряні сили ЗСУ попереждають про небезпеку ударів безпілотниками у східних, північних, південних та центральних областях України. Там оголошена повітряна тривога.

Обстріли України

Як писало РБК-Україна, в ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях: Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Внаслідок атак на енергетичні об’єкти було зафіксовано знеструмлення споживачів у кількох регіонах.

Також у ніч на 7 листопада російські війська масовано атакували дронами Чугуїв, що у Харківській області. На місцях влучань сталася сильна пожежа. Очільниця міста підтвердила, що на Чугуїв було спрямовано понад 10 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Також повністю знищене відділення "Нової пошти".