Головна » Новини » Війна в Україні

По всій Україні тривога через зліт російських МіГ-31К

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 23:40
По всій Україні тривога через зліт російських МіГ-31К Ілюстративне фото: російський винищувач МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ввечері 7 листопада по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт літака МіГ-31К", - йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

На мапі повітряних тривог одночасно почервоніли всі області.

А вже о 23:37 з’явилось повідомлення про пуски "Кинджалів" в напрямку Києва.

По всій Україні тривога через зліт російських МіГ-31КМіГ-31К здатний здійснювати запуск ракети "Кинжал", яка має велику дальність ураження, летить із надвисокою швидкістю та є складною для перехоплення засобами ППО. Саме тому зліт такого літака становить загрозу для будь-якого регіону держави.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях або безпечних місцях до її відбою.

Варто зауважити, що востаннє російські окупанти використовували "Кинджали" для удару по Україні в ніч проти 3 листопада.

Загалом ворог запустив три ракети "Кинджал", одну з яких вдалося збити українським захисникам. Єдині системи ППО, які є в Україні і можуть збивати такі ракети, це американські Patriot.

До речі, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти модернізують свої ракети, тож тепер їх складніше збивати.

МіГ-31К Ракетна атака
