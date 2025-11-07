По всій Україні тривога через зліт російських МіГ-31К

Ввечері 7 листопада по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт літака МіГ-31К", - йдеться в повідомленні Повітряних сил України.

На мапі повітряних тривог одночасно почервоніли всі області.

А вже о 23:37 з’явилось повідомлення про пуски "Кинджалів" в напрямку Києва.

МіГ-31К здатний здійснювати запуск ракети "Кинжал", яка має велику дальність ураження, летить із надвисокою швидкістю та є складною для перехоплення засобами ППО. Саме тому зліт такого літака становить загрозу для будь-якого регіону держави.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях або безпечних місцях до її відбою.