В Днепре раздаются взрывы, город под атакой

В восточных, северных, южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях зафиксирована ракетная угроза из-за крылатых ракет "Калибр".
Немного позже, добавилась опасность из-за взлета российского МиГ-31К. По данным источников, в воздушном пространстве РФ находилось 7 самолетов МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал", имеющих большую дальность поражения и летящих со сверхвысокой скоростью.
Также, в ночь на 8 ноября "Укрэнерго" объявило о введении аварийных графиков отключения электроэнергии по всей Украине из-за нового массированного удара российских войск по энергетической инфраструктуре страны.