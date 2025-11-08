В Днепре раздаются взрывы, город под атакой

В ходе массированной атаки врага по Украине в ночь на 8 ноября, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в городе слышны взрывы.

Глава региона призвал людей следовать правилу "двух стен", которое минимизирует риски поражения во время атак и помогает уберечься от осколочных ранений в ходе взрывов.

При этом, Лукашук опубликовал обращение к местным жителям с призывом поставить гаджеты на зарядку на случай перебоев с электроснабжением.

Позже, Воздушные силы сообщали о пуске нескольких скоростных целей на Днепр. Уточняется, что бьют из Крыма и Тагантрога.

Ночной обстрел Украины 8 ноября: что известно на данный момент