ua en ru
Сб, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Україні почали екстрено вимикати світло: перелік областей

Україна, Субота 08 листопада 2025 01:44
UA EN RU
В Україні почали екстрено вимикати світло: перелік областей Ілюстративне фото: відключення світла (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Україні почали екстрено вимикати світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та регіональні обленерго.

В ніч проти 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні. Причина - черговий масований російський удар по енергетиці країни.

Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - сказано в офіційному повідомленні ДТЕК.

Зокрема, у переліку є Київ, Київська, Дніпропетровська області.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

А ось жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Зазначається, що у випадку одночасного введення в дію графіків аварійних відключень і графіків погодинних відключень час без електропостачання може збільшитися.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 00:38 застосували аварійні відключення електроенергії.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості - не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - зазначили у пресслужбі "Черкасиобленерго"

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Кіровоградська область

Пізніше стало відомо про екстренні вимкнення електроенергії в Кіровоградській області.

За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 01:12 застосували аварійні відключення електроенергії.

В Україні почали екстрено вимикати світло: перелік областей

Українцям радять регулярно перевіряти сторінки своїх обленерго, де оновлюється актуальна інформація про графіки відключень та перебіг відновлення електропостачання.

Нагадаємо, раніше планувалося, що 8 листопада побутових споживачів будуть відключати з 08:00 до 21:00 - обсяг відключень складе від однієї до двох черг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла Енергетики
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України