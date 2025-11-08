ua en ru
У Дніпрі лунають вибухи, місто під атакою

Дніпро, Субота 08 листопада 2025 01:53
У Дніпрі лунають вибухи, місто під атакою Фото: бомбосховище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Українські військові попередили про появу ворожих безпілотників поблизу Дніпра. У регіоні закликали жителів зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в мережі Telegram, а також на Повітряні сили ЗСУ.

Під час масованої атаки ворога по Україні в ніч на 8 листопада, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що в місті чути вибухи.

Глава регіону закликав людей дотримуватися правила "двох стін", яке мінімізує ризики ураження під час атак і допомагає вберегтися від осколкових поранень під час вибухів.

При цьому Лукашук опублікував звернення до місцевих жителів із закликом поставити гаджети на зарядку на випадок перебоїв з електропостачанням.

Пізніше, Повітряні сили повідомляли про запуск кількох швидкісних цілей на Дніпро. Уточнюється, що б'ють із Криму і Тагантрога.

Нічний обстріл України 8 листопада: що відомо наразі

У східних, північних, південних і центральних областях України було оголошено повітряну тривогу. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях зафіксовано ракетну загрозу через крилаті ракети "Калібр".

Трохи пізніше, додалася небезпека через зліт російського МіГ-31К. За даними джерел, у повітряному просторі РФ перебувало 7 літаків МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал", що мають велику дальність ураження і летять із надвисокою швидкістю.

Зазначимо, що ввечері 7 листопада російські окупанти завдали авіаудару по автозаправній станції в селищі Коротич Пісочинської громади Харківського району, внаслідок чого постраждало п'ятеро осіб, а також було пошкоджено саму АЗС і кілька автомобілів, повідомили в поліції Харківської області.

Нагадуємо, що Пентагон планує використати досвід війни в Україні для зміцнення армії США і найближчими роками закупити понад мільйон безпілотників для потреб збройних сил.

