Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують

Сили оборони 24 грудня відбили десятки атак російських загарбників по всіх напрямках фронту. Противник активно застосовував авіацію, ракети та безліч дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 22:00 24 грудня 2025 року Сили оборони України зосередили зусилля на зриві планів наступу російських окупантів та виснаженні їхнього бойового потенціалу. Загалом сталось 130 бойових зіткнень від початку доби.

Противник завдав 1 ракетного та 52 авіаудари, використав 3 ракети та 118 керованих авіабомб, а також здійснив 3274 атаки дронами-камікадзе та 3015 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Ситуація на різних напрямках:

Північно-Слобожанський та Курський: 2 атаки, 3 авіаудари, 124 обстріли, з яких 4 - із РСЗВ.

Південно-Слобожанський: 9 відбитих атак у районах Приліпки, Вовчанських Хуторів, Дворічанського та поблизу Ізбицького, Григорівки, Колодязного.

Куп’янський: 5 відбитих атак.

Лиманський: 5 атак відбиті, ще одне боєзіткнення триває.

Слов’янський: 4 спроби ворога зупинено.

Краматорський: без наступальних дій.

Костянтинівський: 14 атак, всі відбиті.

Покровський: 28 атак; українські війська ліквідували 56 окупантів, поранили 21, знищили пункт управління, артилерію, 36 безпілотників, спецтехніку та транспорт, значно пошкодили ще кілька об’єктів.

Олександрівський: 12 атак відбиті.

Гуляйпільський: 19 атак відбиті, один бій триває; авіаудари зазнали Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське.

Оріхівський: без наступальних дій, але зазнали авіаударів.

Придніпровський: 3 атаки завершились безрезультатно для окупантів.

Протягом останніх тижнів російські війська посилили використання дронів-камікадзе та авіаударів для прориву української оборони. Попередні дні відзначались активними штурмами на сході та півдні, але завдяки злагодженим діям українських підрозділів ворог не зміг досягти стратегічних цілей.