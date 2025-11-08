В Днепре раздаются взрывы, город под атакой
Украинские военные предупредили о появлении вражеских беспилотников вблизи Днепра. В регионе призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в сети Telegram, а также на Воздушные силы ВСУ.
В ходе массированной атаки врага по Украине в ночь на 8 ноября, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в городе слышны взрывы.
Глава региона призвал людей следовать правилу "двух стен", которое минимизирует риски поражения во время атак и помогает уберечься от осколочных ранений в ходе взрывов.
При этом, Лукашук опубликовал обращение к местным жителям с призывом поставить гаджеты на зарядку на случай перебоев с электроснабжением.
Позже, Воздушные силы сообщали о пуске нескольких скоростных целей на Днепр. Уточняется, что бьют из Крыма и Тагантрога.
Ночной обстрел Украины 8 ноября: что известно на данный момент
В восточных, северных, южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях зафиксирована ракетная угроза из-за крылатых ракет "Калибр".
Немного позже, добавилась опасность из-за взлета российского МиГ-31К. По данным источников, в воздушном пространстве РФ находилось 7 самолетов МиГ-31К - носителей ракет "Кинжал", имеющих большую дальность поражения и летящих со сверхвысокой скоростью.
Также, в ночь на 8 ноября "Укрэнерго" объявило о введении аварийных графиков отключения электроэнергии по всей Украине из-за нового массированного удара российских войск по энергетической инфраструктуре страны.
Отметим, что вечером 7 ноября российские оккупанты нанесли авиаудар по автозаправочной станции в поселке Коротич Песочинской громады Харьковского района, в результате чего пострадали пять человек, а также были повреждены сама АЗС и несколько автомобилей, сообщили в полиции Харьковской области.
Напоминаем, что Пентагон планирует использовать опыт войны в Украине для укрепления армии США и в ближайшие годы закупить более миллиона беспилотников для нужд вооружённых сил.