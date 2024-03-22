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У Дніпрі та області лунають вибухи

Фото: росіяни обстрілюють Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни обстрілюють ракетами Дніпропетровську область. В Дніпрі та області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

"Крилата ракета на Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Жителі міста повідомляють про вибухи у місті.

Крім того, о 4:56 повідомлялося про вибух у місті Дніпро.

Оновлено 5:07: У Повітряних силах повідомили про наближення ракети до Кривого Рогу з напрямку Запоріжжя.

Оновлено 5:15: У Повітряних силах повідомили про пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу і залишатися в укриттях.

Атака на Україну 22 березня

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни масштабно атакують "Шахедами" територію України. У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.

Близько 4:40 агресор запустив ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

В Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.

Також росіяни атакували Харків - у місті прогриміли 15 вибухів та зникла електроенергія.

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