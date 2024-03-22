У Дніпрі та області лунають вибухи

Росіяни обстрілюють ракетами Дніпропетровську область. В Дніпрі та області лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
"Крилата ракета на Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.
Жителі міста повідомляють про вибухи у місті.
Крім того, о 4:56 повідомлялося про вибух у місті Дніпро.
Оновлено 5:07: У Повітряних силах повідомили про наближення ракети до Кривого Рогу з напрямку Запоріжжя.
Оновлено 5:15: У Повітряних силах повідомили про пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу і залишатися в укриттях.
Атака на Україну 22 березня
Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни масштабно атакують "Шахедами" територію України. У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.
Близько 4:40 агресор запустив ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
В Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.
Також росіяни атакували Харків - у місті прогриміли 15 вибухів та зникла електроенергія.
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