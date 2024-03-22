У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Перед цим у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Атака на Україну 22 березня

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни масштабно атакують "Шахедами" територію України. У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.

Крім того, Повітряні сили повідомили про запуск ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря.

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