В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00. Крім того, повідомляється про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. О 4:51 Повітряні сили повідомили про пуски ракет на Кременчук із півдня. Станом на 4:51 мапа повітряних тривог виглядає ось так: