В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет
У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.
Крім того, повідомляється про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
О 4:51 Повітряні сили повідомили про пуски ракет на Кременчук із півдня.
Станом на 4:51 мапа повітряних тривог виглядає ось так:
Атака на Україну 22 березня
Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни масштабно атакують "Шахедами" територію України. У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.
В Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.
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