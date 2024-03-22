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В Днепре и области гремят взрывы

Фото: россияне обстреливают Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне обстреливают ракетами Днепропетровскую область. В Днепре и области раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

"Крылатая ракета на Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Жители города сообщают о взрывах в городе.

Кроме того, в 4:56 сообщалось о взрыве в городе Днепр.

Обновлено 5:07: В Воздушных силах сообщили о приближении ракеты к Кривому Рогу с направления Запорожья.

Обновлено 5:15: В Воздушных силах сообщили о пуске аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" на Днепр.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.

Атака на Украину 22 марта

Напомним, в ночь на 22 марта россияне масштабно атакуют "Шахедами" территорию Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.

Около 4:40 агрессор запустил ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В Запорожье прогремели мощные взрывы.

Также россияне атаковали Харьков - в городе прогремели 15 взрывов и исчезла электроэнергия.

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Война России против Украины