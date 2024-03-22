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Росіяни атакують Україну "Шахедами". В низці областей оголошено тривогу

П'ятниця 22 березня 2024 02:40
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Росіяни атакують Україну "Шахедами". В низці областей оголошено тривогу Фото: росіяни знову атакують Україну дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники запустили кілька груп "Шахедів" в напрямку України. У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Атака почалася ввечері у четвер, 21 березня, з південного напрямку.

Одна група БпЛА рухалася через Одеську, Миколаївську та Херсонську області в напрямку Кіровоградської області. Згодом з Вінницької області БпЛА зайшли у Хмельницьку область.

Інша група дронів у центральній частині Кіровоградської області рухалася західним курсом. І ще одна група ворожих БпЛА наближалася до Одеси з півдня.

Крім того, Ще декілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухалися у західному напрямку.

О 2:30 повітряна тривога також була оголошена у Львівській та Івано-Франківській областях. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загрозу для Львова та закликав пройти в укриття.

Оновлено 3:23: Повітряні сили оновили інформацію про рух "Шахедів" по областях:

  • БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;
  • БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс північно-західний;
  • 3. БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;
  • БпЛА у Черкаській області у напрямку на Київщину, курс західний;
  • БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним (Вінниччина) та північним (Черкащина) курсом;
  • БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;
  • БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
  • БпЛА у Запорізькій області у напрямку Кривого Рогу та Миколаївської області;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

О 3:06 повітряну тривогу було оголошено в Київській області. А о 3:18 - у Житомирській області.

Станом на 3:20, мапа повітряних тривог виглядає так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;. В низці областей оголошено тривогу

Крім того, ЗМІ повідомляють про зліт 13 російських бомбардувальників Ту-95 над територією Росії. Офіційно інформація наразі не підтверджена.

Ракетна атака по Києву 21 березня

Вночі 21 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал".

Протиповітряна оборона ЗСУ знищила усі 31 ворожу ракету у межах Київської області.

Майже всі ракети, якими РФ вдарила по Києву, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Детальніше про атаку РФ на Київ та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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