У Харкові пролунали вибухи: є влучання

У Харкові вранці, 22 березня, пролунало декілька вибухів. Цивільних попередили про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил та Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

О 03:53 у Харківській області розпочалася повітряна тривога.

О 04:33 за даними Повітряних сил, в області загроза балістичного озброєння з Бєлгородської області.

О 04:49 було зафіксовано крилаті ракети на території Харківської області, які тримали південний курс.

"Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів", - написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він закликав усіх бути обережними, адже ворог може продовжувати обстріли.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.

О 04:54 Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.