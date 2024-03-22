ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунали вибухи: є влучання

Харків, П'ятниця 22 березня 2024 04:43
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи: є влучання Фото: у Харкові пролунали вибухи: у Повітряних силах заявили про ворожу балістику (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

У Харкові вранці, 22 березня, пролунало декілька вибухів. Цивільних попередили про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил та Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

О 03:53 у Харківській області розпочалася повітряна тривога.

О 04:33 за даними Повітряних сил, в області загроза балістичного озброєння з Бєлгородської області.

О 04:49 було зафіксовано крилаті ракети на території Харківської області, які тримали південний курс.

"Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів", - написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він закликав усіх бути обережними, адже ворог може продовжувати обстріли.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.

О 04:54 Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Зеленський закликав посилити санкції проти Росії: у "Кинджалах" десятки іноземних деталей
Зеленський закликав посилити санкції проти Росії: у "Кинджалах" десятки іноземних деталей
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими