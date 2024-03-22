У Дніпрі та області лунають вибухи

Росіяни обстрілюють ракетами Дніпропетровську область. В Дніпрі та області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

"Крилата ракета на Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні. Жителі міста повідомляють про вибухи у місті. Крім того, о 4:56 повідомлялося про вибух у місті Дніпро. Оновлено 5:07: У Повітряних силах повідомили про наближення ракети до Кривого Рогу з напрямку Запоріжжя. Оновлено 5:15: У Повітряних силах повідомили про пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" на Дніпро. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу і залишатися в укриттях.