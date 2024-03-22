В Днепре и области гремят взрывы

Россияне обстреливают ракетами Днепропетровскую область. В Днепре и области раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

"Крылатая ракета на Кривой Рог", - говорится в сообщении. Жители города сообщают о взрывах в городе. Кроме того, в 4:56 сообщалось о взрыве в городе Днепр. Обновлено 5:07: В Воздушных силах сообщили о приближении ракеты к Кривому Рогу с направления Запорожья. Обновлено 5:15: В Воздушных силах сообщили о пуске аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" на Днепр. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.