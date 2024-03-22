В Днепре и области гремят взрывы
Россияне обстреливают ракетами Днепропетровскую область. В Днепре и области раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
"Крылатая ракета на Кривой Рог", - говорится в сообщении.
Жители города сообщают о взрывах в городе.
Кроме того, в 4:56 сообщалось о взрыве в городе Днепр.
Обновлено 5:07: В Воздушных силах сообщили о приближении ракеты к Кривому Рогу с направления Запорожья.
Обновлено 5:15: В Воздушных силах сообщили о пуске аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" на Днепр.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.
Атака на Украину 22 марта
Напомним, в ночь на 22 марта россияне масштабно атакуют "Шахедами" территорию Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.
Около 4:40 агрессор запустил ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
В Запорожье прогремели мощные взрывы.
Также россияне атаковали Харьков - в городе прогремели 15 взрывов и исчезла электроэнергия.
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