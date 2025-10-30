ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В "Дії" появится новая важная услуга: о чем речь

Четверг 30 октября 2025 11:42
UA EN RU
В "Дії" появится новая важная услуга: о чем речь В "Дії" заработает цифровая экосистема занятости "Обрій" (фото: diia.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Уже вскоре в приложение и на портале "Дія" интегрируют цифровую экосистему занятости. Она называется "Обрій".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Что объединит экосистема занятости "Обрій"

Недавно Кабинет министров принял постановление насчет запуска в Украине цифровой экосистемы занятости "Обрій", которая разрабатывается командой Министерства экономики и Государственной службы занятости.

Она будет интегрирована в приложении и на портале "Дія" и объединит:

  • государственные службы;
  • учебные заведения;
  • местные власти.

В Минцифры уточнили, что проект реализуется без дополнительных затрат для государства - в рамках имеющихся бюджетов и международной помощи.

"Делаем "Дію" еще одной точкой входа в сферу занятости. Цифровизируем", - объяснили гражданам.

Кому и для чего может понадобиться "Обрій"

В министерстве рассказали, что "Обрій" будет работать для совершеннолетних украинцев. Особенно тех, кто:

  • потерял работу из-за войны;
  • хочет уволиться на временно оккупированных территориях (ВОТ);
  • хочет сменить профессию;
  • хочет подтвердить квалификацию.

Уточняется, что вскоре в "Дії" - в обновленном формате - появятся услуги, которые позволят:

  • зарегистрировать статус безработного;
  • оформить пособие;
  • официально уволиться на ВОТ;
  • получить грант на обучение;
  • получить подтверждение квалификации.

Отмечается также, что платформа "Обрій" будет автоматически проверять данные в Пенсионном фонде Украины, Государственном центре занятости и в других реестрах.

Таким образом, заявления будут обрабатываться быстро и прозрачно.

В завершение в Минцифры сообщили, что в следующих обновлениях система будет использовать искусственный интеллект для профориентации:

  • индивидуально предлагать профессии, курсы и вакансии;
  • анализировать рынок труда;
  • прогнозировать спрос на специалистов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости (ГСЗ) запустила "умный" сервис для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Тем временем директор ГСЗ Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, как найти работу (чтобы трудоустроиться в Украине) людям старшего возраста и сколько украинцев в возрасте 60+ уже нашли работу в этом году.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что компании готовы предлагать некоторым работникам (кроме зарплаты), чтобы "закрыть" свои потребности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости Мінцифра послуги Дия Работа в Украине Профессия Работа Образование в Украине
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине