В "Дії" появится новая важная услуга: о чем речь
Уже вскоре в приложение и на портале "Дія" интегрируют цифровую экосистему занятости. Она называется "Обрій".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
Что объединит экосистема занятости "Обрій"
Недавно Кабинет министров принял постановление насчет запуска в Украине цифровой экосистемы занятости "Обрій", которая разрабатывается командой Министерства экономики и Государственной службы занятости.
Она будет интегрирована в приложении и на портале "Дія" и объединит:
- государственные службы;
- учебные заведения;
- местные власти.
В Минцифры уточнили, что проект реализуется без дополнительных затрат для государства - в рамках имеющихся бюджетов и международной помощи.
"Делаем "Дію" еще одной точкой входа в сферу занятости. Цифровизируем", - объяснили гражданам.
Кому и для чего может понадобиться "Обрій"
В министерстве рассказали, что "Обрій" будет работать для совершеннолетних украинцев. Особенно тех, кто:
- потерял работу из-за войны;
- хочет уволиться на временно оккупированных территориях (ВОТ);
- хочет сменить профессию;
- хочет подтвердить квалификацию.
Уточняется, что вскоре в "Дії" - в обновленном формате - появятся услуги, которые позволят:
- зарегистрировать статус безработного;
- оформить пособие;
- официально уволиться на ВОТ;
- получить грант на обучение;
- получить подтверждение квалификации.
Отмечается также, что платформа "Обрій" будет автоматически проверять данные в Пенсионном фонде Украины, Государственном центре занятости и в других реестрах.
Таким образом, заявления будут обрабатываться быстро и прозрачно.
В завершение в Минцифры сообщили, что в следующих обновлениях система будет использовать искусственный интеллект для профориентации:
- индивидуально предлагать профессии, курсы и вакансии;
- анализировать рынок труда;
- прогнозировать спрос на специалистов.
