Діти провалилися під лід на лимані: відео порятунку на Одещині

За інформацією прикордонників, про надзвичайну подію на лимані повідомив голова місцевої сільської ради.

На допомогу дітям негайно вирушив прикордонний наряд Білгород-Дністровського загону на катері з повітряною подушкою.

Один із підлітків зміг самостійно вибратися на берег і покликати на допомогу.

До приїзду професійних рятувальників місцеві жителі намагалися допомогти дітям, кинувши їм гумовий човен через тонку кригу. Хлопчик встиг зачепитися за човен, проте дівчинка весь цей час залишалася безпосередньо у холодній воді.

"Прибувши на місце, прикордонники одразу витягнули дітей та доправили на берег, де на них вже очікувала бригада швидкої", - повідомили в ДПСУ.

Дітей передали медикам для надання необхідної допомоги.

У ДПСУ наголосили на важливості швидкої реакції свідків та закликали бути обережними біля водойм.