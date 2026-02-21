UA

Діти провалилися під лід на лимані: відео порятунку на Одещині

Фото: на Одещині прикордонники врятували дітей, які провалилися під лід (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

На Кучурганському лимані в Одеській області прикордонники врятували двох підлітків, які провалилися під лід під час прогулянки.

За інформацією прикордонників, про надзвичайну подію на лимані повідомив голова місцевої сільської ради.

На допомогу дітям негайно вирушив прикордонний наряд Білгород-Дністровського загону на катері з повітряною подушкою.

Один із підлітків зміг самостійно вибратися на берег і покликати на допомогу.

До приїзду професійних рятувальників місцеві жителі намагалися допомогти дітям, кинувши їм гумовий човен через тонку кригу. Хлопчик встиг зачепитися за човен, проте дівчинка весь цей час залишалася безпосередньо у холодній воді.

"Прибувши на місце, прикордонники одразу витягнули дітей та доправили на берег, де на них вже очікувала бригада швидкої", - повідомили в ДПСУ.

Дітей передали медикам для надання необхідної допомоги.

У ДПСУ наголосили на важливості швидкої реакції свідків та закликали бути обережними біля водойм

Крижана пастка на водоймах

Нагадаємо, з приходом відлиги лід на водоймах стає вкрай підступним. Рятувальники застерігають, що навіть візуально міцна крига може не витримати вагу дитини, а температурні гойдалки лише посилюють небезпеку.

Раніше ми писали про випадки, коли діти опиняються у крижаній пастці - лише за три дні НП сталися у чотирьох областях України.

У таких ситуаціях критично важливо знати алгоритм дій - раніше ми публікували покрокову інструкцію, як самостійно вибратися з ополонки.

Допомоги часто потребують і дорослі на плавзасобах. Зокрема, у Києві рятувальники нещодавно визволяли човен з людьми, який застряг серед криги на Дніпрі.

