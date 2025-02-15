НП на воді. За три дні в чотирьох областях діти провалились під лід, є загиблі

В Україні зафіксували нові трагічні випадки на льоду. В кількох областях діти вийшли на кригу й опинилися у крижаній воді.

Докладніше про нещасні випадки на льоду, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Трагедія на воді в Одеській області

За даними рятувальників, сьогодні, 15 лютого, в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку.

"Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав", - пояснили в ДСНС.

Фото: троє дітей загинули під кригою (t.me/dsns_telegram)

Як стало відомо, перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося.

"Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих. З родичами дітей працюють психологи", - пояснили надзвичайники.

У Смілі чотирьох дітей врятували з крижаної води

Рятувальники Черкаської області пояснили, що подія трапилася сьогодні на ставку в центральному парку.

"На щастя, місцевий житель вчасно помітив чотирьох дітей віком 9, 10 та 11 років, які провалилися під лід, і врятував їх", - розповіли в ДСНС.

За даними надзвичайників, працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували підлітків до лікарні з переохолодженням.

"Шановні батьки. Вкотре закликаємо вас стежити за дозвіллям своїх дітей та постійно навчати їх правил безпечної поведінки", - наголосили в ДСНС.

Двоє підлітків провалилися під лід у Самарі

Правоохоронці заявили, що вчора, 14 лютого, надвечір до Самарівського районного відділу поліції Дніпропетровської області надійшло повідомлення що поблизу міського парку на річці під лід провалилися двоє підлітків.

Свідки розповіли, що попри зауваження перехожих один із хлопців вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою. Коли лід тріснув і він опинився у воді, його друг спробував урятувати товариша, але й сам провалився.

"На щастя, небайдужий перехожий, помітив небезпеку.Хлопців витягнули із крижаної води", - пояснили правоохоронці.

В поліції пояснили, що на батьків склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП. Для прийняття рішення матеріали будуть направлені до суду.

В Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під кригу

Нагадаємо, що днями у Херсонській області відразу п'ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Двох з них вдалося врятувати, тіла ще двох знайдені, пошуки третього тривали.

Сьогодні глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що пошукова операція завершена.

"Водолазна група Головного управління ДСНС України у Херсонській області підняла з води тіла трьох дітей, які 13 лютого провалились під лід на території Великоолександрівської громади", - пояснив він.