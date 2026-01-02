Лід тріскається і не тримає: українців попередили про смертельну небезпеку на водоймах

На річках і водосховищах України через нестійкий температурний режим послаблюється льодостав: утворюються промоїни та тріщини, тому виходити на лід і перебувати на ньому небезпечно.

Якщо людина опинилася у крижаній воді й поруч нікого немає, важливо:

В УкрГМЦ зазначають, що через коливання температури льодовий покрив стає недостатньо міцним. На водоймах можливі ділянки відкритої води, тонка крига та тріщини, які не завжди помітні здалеку.

Нагадаємо, ми розповідали про порятунок людей на Дніпрі в Полтавській області. Напередодні Нового року човен із двома чоловіками та жінкою застряг у кризі біля селища Градизьк. Рятувальники ДСНС витягли одного чоловіка з криги за допомогою мотузки, а жінку евакуювали з човна аероглісером і безпечно доправили на берег.

