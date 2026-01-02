Лід тріскається і не тримає: українців попередили про смертельну небезпеку на водоймах
На річках і водосховищах України через нестійкий температурний режим послаблюється льодостав: утворюються промоїни та тріщини, тому виходити на лід і перебувати на ньому небезпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ) та Патрульну поліцію Києва.
В УкрГМЦ зазначають, що через коливання температури льодовий покрив стає недостатньо міцним. На водоймах можливі ділянки відкритої води, тонка крига та тріщини, які не завжди помітні здалеку.
Правила безпеки на льоду
Патрульні нагадують базові правила безпеки й закликають не ризикувати.
Заборонено:
- виходити на лід, якщо його товщина та міцність вам невідомі;
- перевіряти лід ударами ніг;
- спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений лід;
- збиратися великими групами в одному місці;
- виходити на лід у місцях з’єднання річок та на ділянках зі швидкою течією;
- рибалити на льоду;
- виходити на лід у темну пору доби;
- вживати алкоголь поблизу водойм.
Окремо правоохоронці просять батьків уважно стежити за дітьми та пояснювати їм небезпеку тонкої криги.
Якщо провалилися під лід: що робити
Якщо людина опинилася у крижаній воді й поруч нікого немає, важливо:
- розкинути руки широко та триматися на поверхні;
- без різких рухів намагатися виповзти на міцнішу кригу;
- повзти у бік берега, не встаючи одразу на ноги.
Нагадаємо, ми розповідали про порятунок людей на Дніпрі в Полтавській області. Напередодні Нового року човен із двома чоловіками та жінкою застряг у кризі біля селища Градизьк. Рятувальники ДСНС витягли одного чоловіка з криги за допомогою мотузки, а жінку евакуювали з човна аероглісером і безпечно доправили на берег.
Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні на вихідних, 3 та 4 січня. Так, у суботу очікується відносно тепла погода без сильних морозів, із мокрим снігом у Карпатах і на Лівобережжі та сильним вітром у південних регіонах. У неділю можливе похолодання, сніг у більшості областей, дощі на півдні та нижчі нічні температури, зокрема й у Києві.