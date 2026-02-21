RU

Дети провалились под лед на лимане: видео спасения в Одесской области

Фото: в Одесской области пограничники спасли детей, которые провалились под лед (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

На Кучурганском лимане в Одесской области пограничники спасли двух подростков, которые провалились под лед во время прогулки.

По информации пограничников, о чрезвычайном происшествии на лимане сообщил председатель местного сельского совета.

На помощь детям немедленно отправился пограничный наряд Белгород-Днестровского отряда на катере с воздушной подушкой.

Один из подростков смог самостоятельно выбраться на берег и позвать на помощь.

До приезда профессиональных спасателей местные жители пытались помочь детям, бросив им резиновую лодку через тонкий лед. Мальчик успел зацепиться за лодку, однако девочка все это время оставалась непосредственно в холодной воде.

"Прибыв на место, пограничники сразу вытащили детей и доставили на берег, где их уже ожидала бригада скорой", - сообщили в ГПСУ.

Детей передали медикам для оказания необходимой помощи.

В ГПСУ отметили важность быстрой реакции свидетелей и призвали быть осторожными возле водоемов.

 

Ледяная ловушка на водоемах

Напомним, с приходом оттепели лед на водоемах становится крайне коварным. Спасатели предостерегают, что даже визуально крепкий лед может не выдержать вес ребенка, а температурные качели только усиливают опасность.

Ранее мы писали о случаях, когда дети оказываются в ледяной ловушке - только за три дня ЧП произошли в четырех областях Украины.

В таких ситуациях критически важно знать алгоритм действий - ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как самостоятельно выбраться из проруби.

В помощи часто нуждаются и взрослые на плавсредствах. В частности, в Киеве спасатели недавно освобождали лодку с людьми, которая застряла среди льда на Днепре.

