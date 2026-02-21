Дети провалились под лед на лимане: видео спасения в Одесской области

По информации пограничников, о чрезвычайном происшествии на лимане сообщил председатель местного сельского совета.

На помощь детям немедленно отправился пограничный наряд Белгород-Днестровского отряда на катере с воздушной подушкой.

Один из подростков смог самостоятельно выбраться на берег и позвать на помощь.

До приезда профессиональных спасателей местные жители пытались помочь детям, бросив им резиновую лодку через тонкий лед. Мальчик успел зацепиться за лодку, однако девочка все это время оставалась непосредственно в холодной воде.

"Прибыв на место, пограничники сразу вытащили детей и доставили на берег, где их уже ожидала бригада скорой", - сообщили в ГПСУ.

Детей передали медикам для оказания необходимой помощи.

В ГПСУ отметили важность быстрой реакции свидетелей и призвали быть осторожными возле водоемов.