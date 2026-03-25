Дістатися Карпат стане легше: які додаткові поїзди призначає УЗ і коли вони поїдуть

Скільки додаткових поїздів призначають і на які дати

У компанії розповіли, що у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначає чотири додаткових поїзди на пікові дати наприкінці березня та на початку квітня.

"Щоб кожен пасажир зміг зручно спланувати свою подорож", - уточнили в УЗ.

Крім того, один із рейсів далекого сполучення продовжують до Яремче.

Наголошується, що "ці рейси призначені за рахунок обертів нічних поїздів".

"Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявний рухомий склад і не залучати дефіцитні вагони", - пояснили у компанії.

УЗ запускає додаткові поїзди (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Які поїзди курсуватимуть наприкінці березня

Згідно з інформацією УЗ, в неділю, 29 березня, курсуватимуть такі поїзди:

№220/219 "Київ - Дніпро" (з відправленням з Києва та Дніпра);

№289/290 "Київ - Львів" (з відправленням з Києва та Львова);

№168/167 "Львів - Одеса".

Тим часом поїзд №243/244 "Київ - Львів" (з відправленням з Києва та Львова) курсуватиме:

у понеділок, 30 березня ;

; у вівторок, 31 березня.

"У складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць", - уточнили в "Укрзалізниці".

Пасажирам нагадали також, на що варто звернути увагу під час вибору квитків:

непарні місця - розташовані біля вікна;

парні місця - розташовані ближче до проходу.

Що зміниться для пасажирів УЗ з 2 квітня

Українцям повідомили, що з 2 квітня УЗ подовжує маршрут поїзда №207/208 - 177/178 "Київ - Івано-Франківськ" до станції Яремче:

відправлення з Києва о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30;

відправлення з Яремче о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.

Зазначається, що поїзд курсуватиме щоденно, крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня (у зв'язку з проведенням колійних робіт).

"Для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки", - додали в "Укрзалізниці".

Так, було призначено курсування регіонального поїзда №812/811 "Яремче - Ворохта".

А його розклад - узгоджений по станції "Яремче" з поїздом №177/178 - 208/207 "Київ - Яремче" (що дозволяє зручно пересісти в Яремче в обидва напрямки).

Відправлення з Яремче заплановане о 08:50, а прибуття до Ворохти - о 09:24.

Зворотно - з Ворохти - о 07:32, прибуття до Яремче - о 08:10.

"Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня", - повідомили в УЗ.

Уточнюється, що на маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, "які вже так полюбились пасажирам в гірській місцевості".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець пасажирам рекомендували уточнювати актуальний розклад руху поїздів перед поїздкою на офіційному сайті "Укрзалізниці".

