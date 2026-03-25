Дістатися Карпат стане легше: які додаткові поїзди призначає УЗ і коли вони поїдуть

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на різних напрямках і продовжує один із популярних рейсів далекого сполучення. Для декого з пасажирів організовано також зручні пересадки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії розповіли, що у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначає чотири додаткових поїзди на пікові дати наприкінці березня та на початку квітня.
"Щоб кожен пасажир зміг зручно спланувати свою подорож", - уточнили в УЗ.
Крім того, один із рейсів далекого сполучення продовжують до Яремче.
Наголошується, що "ці рейси призначені за рахунок обертів нічних поїздів".
"Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявний рухомий склад і не залучати дефіцитні вагони", - пояснили у компанії.
Згідно з інформацією УЗ, в неділю, 29 березня, курсуватимуть такі поїзди:
Тим часом поїзд №243/244 "Київ - Львів" (з відправленням з Києва та Львова) курсуватиме:
"У складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць", - уточнили в "Укрзалізниці".
Пасажирам нагадали також, на що варто звернути увагу під час вибору квитків:
Українцям повідомили, що з 2 квітня УЗ подовжує маршрут поїзда №207/208 - 177/178 "Київ - Івано-Франківськ" до станції Яремче:
Зазначається, що поїзд курсуватиме щоденно, крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня (у зв'язку з проведенням колійних робіт).
"Для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки", - додали в "Укрзалізниці".
Так, було призначено курсування регіонального поїзда №812/811 "Яремче - Ворохта".
А його розклад - узгоджений по станції "Яремче" з поїздом №177/178 - 208/207 "Київ - Яремче" (що дозволяє зручно пересісти в Яремче в обидва напрямки).
Відправлення з Яремче заплановане о 08:50, а прибуття до Ворохти - о 09:24.
Зворотно - з Ворохти - о 07:32, прибуття до Яремче - о 08:10.
"Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня", - повідомили в УЗ.
Уточнюється, що на маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, "які вже так полюбились пасажирам в гірській місцевості".
Насамкінець пасажирам рекомендували уточнювати актуальний розклад руху поїздів перед поїздкою на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Квитки можна придбати:
